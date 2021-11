Pai de Jérémy Doku, jogador do Rennes associado ao Barcelona, não acredita que o emblema inglês consiga a contratação do filho.

Xavi Hernández tornou-se recentemente o treinador do Barcelona, ocupando o lugar deixado por Ronald Koeman. Com a chegada do antigo jogador blaugrana ao comando técnico, Joan Laporta prepara-se para reorganizar o plantel, a gosto do novo técnico, e deseja "oferecer" algumas contratações já em janeiro.

Jérémy Doku, internacional belga e jogador dos franceses do Rennes, foi um dos nomes associados ao clube espanhol nos últimos dias. No entanto, o pai do jovem de 19 anos não acredita que o Barça consiga a contratação.

"Não acredito que o Barcelona esteja atualmente em condições de pagar grandes quantias de dinheiro por transferências. Existem muitos clubes que gostariam de contratar Jeremy. É tudo o que eu posso dizer neste momento", afirmou o pai do jogador, citado pelo jornal "As".