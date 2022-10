"Não acredito que Haaland e Mbappé cheguem aos números de Ronaldo e Messi"

Rio Ferdinand, antigo central do Manchester United, não acredita que o francês e o norueguês consigam ter a consistência e longevidade de Ronaldo e Messi.

Rio Ferdinand, antigo internacional inglês, não acredita que Erling Haaland, goleador do Manchester City, e Kylian Mbappé, estrela do PSG, atinjam os números que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizaram durante mais de uma década.

"Ronaldo e Messi são duas lendas e ninguém alguma vez conseguiu manter o seu nível por tanto tempo. É inacreditável. Estamos a ver agora Haaland e Mbappé, mas não acredito que cheguem aos seus números. Isso mostra o nível que estamos a falar", afirmou o antigo central do Manchester United à BT Sports.

Haaland, de 22 anos, soma 20 golos e três assistências em apenas 13 partidas disputadas esta época em todas as competições, incluindo 15 golos em nove jornadas da Premier League, onde é o melhor marcador a larga distância.

Já Mbappé, 23 anos, leva 13 golos em 17 jogos ao serviço do PSG, incluindo oito tentos em nove jornadas da Ligue 1, onde é um dos líderes da lista de melhores marcadores, juntamente com Neymar e Terem Moffi, do Lorient.