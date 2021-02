"Não aconselho a assumirem a sua homossexualidade enquanto ainda jogam"

Antigo internacional alemão falou aborda o tema da homossexualidade no seu livro.

Phillip Lahm, no seu livro "O jogo: o mundo do futebol", ao qual o "Bild" teve acesso, aborda a questão da homossexualidade no futebol profissional, não aconselhando os jogadores a assumirem a sua orientação sexual ainda durante a carreira.

"Não aconselho futebolistas a assumirem a sua homossexualidade enquanto ainda jogam", escreve o antigo internacional alemão.

No entanto, o jogador aconselha a que, caso pensem fazê-lo, consultem as pessoas mais próximas, mas não os colegas de equipa.

"Se um jogador estivesse a pensar em fazer algo assim e me falasse sobre isso, aconselhá-lo-ia a consultar muito bem os seus confidentes mais próximos, e perceber honestamente as suas motivações. Mas aconselho-o a não falar com os seus colegas de equipa sobre isso", pode ler-se no livro de Lahm, que ainda assim acredita que muitos jogadores têm maturidade para "aceitar".

"Não pode é contar com essa maturidade em todos os adversários e nem todos os estádios em que compete, certamente."