Paul Parker, antigo lateral direito dos red devils, considera que o avançado francês, muito debilitado por lesões, não encaixa no estilo de jogo de Erik ten Hag e não merece voltar a jogar pelo clube.

Paul Parker, antigo lateral direito que representou o Manchester United entre 1991 e 1995, considerou esta quarta-feira que Anthony Martial não irá voltar a jogar pelo clube, devido aos recorrentes problemas físicos que o afetam e a "não encaixar na forma de jogar" do treinador Erik ten Hag.

"Eu não acho que vamos voltar a ver Martial a jogar pelo Manchester United. Eu não acho que Erik ten Hag esteja muito preocupado com isso, porque Martial não encaixa no seu estilo de jogo. E já agora, ele não merece voltar a jogar pelo United. Ele não aproveitou as suas oportunidades e não mostra qualquer tipo de consistência", criticou, em declarações ao site de apostas desportivas "Bettors".

Aos 27 anos, o avançado francês leva seis golos e duas assistências em 14 partidas disputadas esta época. No entanto, só começou oito desses jogos a titular e não participou nas últimas nove partidas da equipa, por conta de uma lesão na anca, da qual recuperou na semana passada.