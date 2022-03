Nantes apura-se para a final da Taça de França ao vencer Mónaco nos penáltis

Na final, marcada para 8 de maio, o Nantes vai defrontar o Nice, que na terça-feira afastou o Versailles (2-0), do quarto escalão

O Nantes apurou-se esta quarta-feira para a final da Taça de França de futebol, ao vencer o Mónaco, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, por 4-2, nos penáltis, após um 2-2 no final do jogo.

Com Gelson Martins no onze, o Mónaco adiantou-se no marcador aos 12 minutos, por Guillermo Maripan, mas o Nantes deu a volta ao marcador com um autogolo de Djibril Sidibe (21) e um tento de Samuel Moutoussamy (74).

Myron Boadu (76) levou o encontro para o desempate por grandes penalidades, com os monegascos a marcarem apenas duas das quatro tentativas, enquanto o Nantes não falhou nenhuma.

Três vezes vencedor da Taça da França, o Nantes regressa à final pela primeira vez desde 1999/2000, temporada em que ergueu o último troféu.

