Namorada de Guarín sai em defesa do jogador: "Não fales do que não viste"

Fredy Guarín foi detido na Colômbia após um episódio de violência em casa dos pais.

Mais de 24 horas após o caso de violência doméstica protagonizado por Fredy Guarín em casa dos pais, pouco se sabe sobre as consequências legais que tal comportamento, designadamente à chegada da polícia ao local, pode ter para o jogador.

No entanto, a atual namorada do jogador, Pauleth Pastrana, utilizou as suas redes sociais para se dirigir às pessoas que estão a criticar Guarín.

"Não fales do que não viste, nem condenes o que não sentiste. Cada um sabe da dor que carrega, o peso que leva, a dificuldade que passa e as lutas que enfrenta. Todos temos a nossa própria história de vida, que não deve ser julgava por quem não a viveu", escreveu a namorada do jogador.