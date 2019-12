Naming do estádio pode valer encaixe astronómico ao Tottenham

O presidente dos Spurs, Daniel Levy, pretende recuperar algum do investimento feito com a construção do novo estádio.

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, pretende recuperar algum do investimento feito com a construção do novo estádio do Tottenham, inaugurado a 3 de abril deste ano e que levou quase quatro anos a ser construído, sendo já considerado um dos melhores e mais modernos do mundo a nível de infraestruturas.

O substituto do incónico White Hart Lane custou cerca de mil milhões de euros e, segundo o jornal britânico The Telegraph, Daniel Levy, presidente dos Spurs, quer vender o naming do estádio por um valor que ronda os 440 milhões de euros, distribuídos por por 15 temporadas (cerca de 29 milhões de euros por época).

De acordo com a publicação, por enquanto ainda não há interessados, mas Levy só vai olhar a propostas que vão de encontro às suas intenções: "Só faremos um acordo de direitos de nome do estádio se conseguirmos a marca certa, no setor certo, com o dinheiro certo", chegou a dizer o dirigente.

Se Daniel Levy conseguir concretizar o negócio, o Tottenham vai superar o Manchester City no que toca ao naming do estádio, uma vez que os "citizens" recebem cerca de 25 milhões de euros por temporada.