Aos 44 anos, antiga figura do Celtic diz adeus ao futebol

Na visita ao Roasso Kumamoto, extremo canhoto jogou 60 minutos, antes de ser substituído. Fez 98 jogos pela sua seleção, mais de 160 pelo Celtic e entrou para o imaginário dos adeptos devido aos vários grandes golos de livre direto

⚽️ Shunsuke Nakamura leaves the pitch for the last time as a professional footballer. What a career he"s had!

