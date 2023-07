Nakajima, ex-FC Porto, rescinde contrato na Turquia e fica livre

Antigo extremo dos dragões fez 16 jogos pela formação turca em 2022/23.

O Antalyaspor, que terminou a Liga turca na 13.ª posição, anunciou esta terça-feira a rescisão do contrato de Shoya Nakajima, que fica livre no mercado.

Um ano depois de ter terminado a ligação aos dragões, o extremo japonês, de 28 anos, despede-se a custo zero do emblema turco, que representou por 16 ocasiões em 2022/23.

Recorde-se que Nakajima reforçou o FC Porto no verão de 2019, proveniente do Al Duhail, do Catar, a troco de 12 milhões de euros por 50% do passe.

Sem nunca ter conseguido impôr-se no clube, o extremo foi emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e depois ao Portimonense, onde se destacou entre 2017 e 2018, até que rescindiu com os dragões, no verão do ano passado.

