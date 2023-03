Nainggolan e a polémica no Antuérpia: "O presidente até obrigou-me a sair do país"

Médio internacional belga, de 34 anos, teve uma passagem polémica de um ano e meio pelo Antuérpia, tendo sido visto a fumar um cigarro eletrónico no banco de suplentes durante um jogo.

Radja Nainggolan, internacional belga de 34 anos, teve uma passagem muito polémica de um ano e meio pelos compatriotas do Antuérpia, entre 2021 e janeiro de 2022, antes de ter assinado pela SPAL, da segunda divisão italiana, no passado mercado de inverno.

Esta segunda-feira, o médio, que chegou a ser visto a fumar um cigarro eletrónico no banco de suplentes durante um jogo, recordou os tempos conturbados que passou no emblema - foi colocado a treinar à parte do plantel principal antes da sua saída - com muitas críticas para a forma como foi tratado.

"Em Antuérpia fui tratado como um parasita, como se fosse um pedaço de m****. Foram buscar Overmars para diretor desportivo para tentarem reintegrar-me na equipa principal, mas ninguém tinha coragem de ir contra o presidente. Dei o meu melhor na B, apoiei os mais novos... Já estive em muitos clubes e nunca fui tratado daquela forma, nem sequer podia entrar pela porta principal no centro de treinos", contou ao jornal Antwerp Gazette.

Nainggolan prosseguiu, lançando muitas críticas na direção do presidente do Antuérpia, Paul Gheysens.

"As minhas filhas foram a principal razão pela qual eu voltei à Bélgica. Caso contrário, só poderia estar com elas nas férias e eu queria continuar no Antuérpia. Mesmo perdendo muito dinheiro, como foi o caso, mas isso não era problema. Mas o presidente obrigou-me até a sair do país e nunca o irei perdoar por isso. Na SPAL estou a jogar a troco de "amendoins", mas com prazer e gosto", finalizou.