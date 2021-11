Nainggolan critica Roberto Martínez: "Os outros treinadores sempre me deixaram fumar"

Nainggolan acusa Roberto Martínez de não o convocar para a seleção da Bélgica por não gostar que o médio fume.

Radja Nainggolan não é chamado à seleção da Bélgica desde 2016 e afirma que, mesmo que voltasse a ser convocado, não aceitaria regressar. Em causa, o desconforto com o atual selecionador, Roberto Martínez, que não será de acordo com o facto de os futebolistas fumarem. A história é contada pelo médio do Antuérpia.

"Se não tenho muitas chamadas à seleção, é culpa do treinador, não é do meu estilo de vida. Com o Marc Wilmots [ex-selecionador da Bélgica], fiz um bom Europeu, em 2016, e depois veio o Roberto Martínez e afastou-me da equipa. Estava convencido de que eu iria criar mau ambiente no balneário", referiu o belga, em declarações à televisão VRT.

"Ele não vai voltar a convocar-me, mas se o fizer, eu recuso-me a ir. Os outros treinadores sempre me aceitaram como sou, sempre me deixaram fumar. Qual é o problema? Os meus pulmões estão treinadores. Não há nada de mal em fumar uns cigarros, relaxa-me. Faço-o para evitar o stress", atirou o médio de 33 anos.