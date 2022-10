Nainggolan apanhado a fumar antes do jogo e é suspenso pelo Antuérpia

Além de fumar ser proibido em recintos, o ato em si deixou o clube desagradado

Radja Nainggolan, internacional belga de 34 anos, foi apanhado a fumar um cigarro eletrónico antes do jogo com o Standard Liège, no banco de suplentes, e o seu clube, o Antuérpia, puniu-o com uma suspensão por tempo indeterminado.

O polémico jogador já no passado teve problemas por fumar e por beber, e desta vez foi apanhado dentro de um recinto desportivo, quando tal é proibido na Bélgica, e antes de um jogo. Mark van Bommel, o treinador da equipa, lançou Nainggolan ao intervalo do referido encontro, relegando decisões para mais tarde após análise das imagens polémicas.

"O Antuérpia conversou hoje com Radja Nainggolan sobre como alguns comportamentos afetam o clube e o grupo de jogadores. O clube decidiu expulsar Radja da equipa principal indefinidamente. Jogador e clube não vão comentar mais o assunto", comunicou o Antuérpia.

"Estou arrependido. Foi um erro, mas não pensei nisso na altura. A decisão do clube é demasiado dura, mas eu aceito-a", disse o jogador numa história de Instagram.