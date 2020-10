Nagorno-Karabakh: Albânia cancela particular com a Arménia

Devido ao conflito com o Azerbaijão.

A Federação de Futebol da Albânia decidiu cancelar o encontro particular de futebol com a seleção da Arménia, agendado para quarta-feira em Erevan, devido situação política conturbada na antiga república soviética.

Em comunicado, a federação explica que o encontro foi cancelado "devido à situação de instabilidade e conflituosa que se vive na Arménia devido a problemas com o Azerbaijão".

O conflito entre os dois países pela disputa da região de Nagorno-Karabakh arrasta-se há três décadas, mas agudizou-se no final de setembro com a eclosão de combates entre as forças militares do Azerbaijão e as forças separatistas apoiadas pela Arménia.

O enclave de Nagorno-Karabakh fica situado no interior do território do Azerbaijão, mas é controlado por forças étnicas arménias desde 1994, numa guerra separatista que foi desencadeada três anos após a dissolução da antiga União Soviética.