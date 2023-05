Nagelsmann soube do despedimento pelo empresário: "Estás a gozar comigo?"

A informação do despedimento começou a correr na imprensa, chegou aos ouvidos do empresário e só depois aos do treinador.

Julian Naglesmann foi despedido do comando técnico do Bayern Munique em março e a decisão deixou muitos adeptos pelo mundo fora surpreendidos. E o próprio treinador também terá tido a mesma reação. Volker Struth, um dos empresários do alemão, revelou como descobriu da decisão dos bávaros e explica que teve de dar a notícia a Nagelsmann.

"Estava num restaurante em Colónia, estávamos a beber uma garrafa de vinho. E recebo uma chamada, era um jornalista. 'Foram rápidos com o Julian', disse-me. Eu respondi: 'O que é que queres dizer com isso?'. E ele disse: 'Como é que ainda não sabes? O Julian foi despedido e vai ser substituído pelo Tuchel'", contou em conversa no podcast "Phrasenmaher".

"Começámos a receber mais e mais mensagens durante essa noite e, depois, contactei o Julian. Ele também não sabia de nada e perguntou-nos: 'Estás a gozar comigo?'", acrescentou o agente.