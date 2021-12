Nagelsmann recusou Real Madrid: "Não era altura de subir para o nível mais alto de todos"

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique

Atual técnico do Bayern deu uma "nega" aos merengues por considerar que, à época, não reuniria as condições ideias para orientar o gigante espanhol

Corria o ano de 2018 quando Julian Nagelsmann, então treinador revelação do Hoffenheim (Bundesliga), foi abordado pelo Real Madrid para suceder a Zinedine Zidane. Pese a atratividade, o germânico decidiu declinar a proposta por necessidade de ambientação e por não querer dar um passo maior do que a própria perna.

"Quando assumi a primeira equipa do Hoffenheim, onde já era treinador das camadas jovens e conhecia empregados de limpeza e jardineiros, o tempo de adaptação é muito menor. (...) Quando tens que conhecer todas as pessoas de um clube, é outra dimensão. Estava na altura de subir de nível, mas não para o mais alto de todos", revelou o agora treinador do Bayern, à "Sports Illustrated".

Sobre o presente, preenchido por um desempenho assinalável à frente da equipa bávaro, dado a liderança isolada da Bundesliga e o percurso invicto na fase de grupos da Liga dos Campeões, Nagelsmann garante que se vê a longo prazo em Munique.

"Daqui a cinco anos? Ainda quero estar no Bayern de Munique. Não quero ser treinador até aos 70 anos de idade mas, daqui a cinco, ainda tenho intenções de estar a treinar", juntou o técnico germânico de apenas 34 anos a convencer a Europa.