Nagelsmann em vias de reencontrar antigo pupilo no Bayern

Konrad Laimer foi treinado pelo jovem técnico no Leipzig e pode tornar-se, nas próximas semanas, no quarto reforço do Bayern de Munique para a nova época

Sai um antigo jogador do Leipzig, entra um reforço proveniente da mesma equipa. Com Sabitzer de saída, Nagelsmann deve apostar por um antigo pupilo para a substituição no meio campo, com Konrad Laimer a ser apontado à Allianz Arena.

De acordo com a Sky Sports, o médio internacional austríaco é considerado pelo atual treinador do Bayern como uma possível mais-valia. O preço está fixado nos 30 milhões, mas os bávaros contam com um aliado importante: o contrato do jogador termina já em junho de 2023.

No Leipzig desde 2017, Laimer, internacional A pela sua seleção em 24 ocasiões, leva 161 jogos e 11 golos marcados, tendo uma parte destes números sido atingida sob as ordens de Julian Nagelsmann.