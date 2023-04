Nagelsmann fora da corrida para próximo treinador do Chelsea, dizem ingleses

De acordo com a Sky Sports, o técnico alemão nunca foi o candidato preferido dos blues, devido à sua tenra idade (35 anos) e ao facto de nunca ter treinado no futebol inglês.

A Sky Sports avança esta sexta-feira que Julian Nagelsmann deixou de estar na corrida para o cargo de próximo treinador do Chelsea, que está a ser orientado de forma interina por Frank Lampard até ao final da temporada.

Os motivos para a decisão terão estado relacionados com a tenra idade do técnico alemão (35 anos) e para o facto de não ter qualquer experiência no futebol inglês, sendo ainda garantido que nunca foi encarado como um favorito à posição, ao contrário do que chegou a ser noticiado por outros órgãos ingleses.

Nagelsmann terá ainda mostrado vontade de ser imediatamente oficializado no Chelsea, sem ter de atravessar um processo de recrutamento intensivo, o que não terá agradado aos dirigentes do clube, que não ficaram convencidos de que seria o nome indicado para o cargo.

Após também Luis Enrique ter sido afastado pela imprensa inglesa da corrida ao comando técnico dos blues, começa a ganhar cada vez mais força o nome de Mauricio Pochettino, que deverá ser mesmo a opção favorita em Stamford Bridge.