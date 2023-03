"Nagelsmann foi tocado por Deus, eu venho de campos de terra e lama"

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern

Treinador da Lázio, Maurizio Sarri compara os dois percursos.

Maurizio Sarri, treinador da Lázio, em entrevista concedida à "Sky Italia", falou sobre Julian Nagelsmann, treinador de 35 anos do Bayern, comparando o percurso do técnico do emblema bávaro ao seu. Considera que Nagelsmann foi "tocado por Deus".

"O Nagelsmann foi tocado por Deus. Com pouca ou nenhuma experiência dá por si a treinar um dos maiores clubes da Europa. Eu venho de campos de terra e lama, foi uma jornada longa, difícil, mas para ser sincero, gostei", começou por dizer o técnico de 64 anos.

"Um treinador é a soma das suas experiências. A técnica é diferente, mas os aspetos táticos do desporto continuam a ser os mesmos", concluiu sobre o tema.

De recordar que, antes de chegar à Lázio, Sarri orientou Cavriglia, Valdema, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Calcio Arezzo, Hellas Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento, Empoli, Nápoles, Chelsea e Juventus.