Nagelsmann escreve mensagem de agradecimento: "Estou muito orgulhoso"

Já não orientou o Bayern no terreno do Benfica e, hoje, soube-se que está infetado com covid-19. Nas redes sociais, Julian Nagelsmann agradeceu as mensagens e mostrou-se orgulhoso do trabalho da equipa.

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern, deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer "os votos de bem-estar" que tem recebido depois de ter acusado positivo à covid-19. O alemão falhou o jogo frente ao Benfica, ontem, e esta quinta-feira foi confirmado que contraiu o coronavírus.

"Obrigado por todos os votos de bem-estar, estou bem dentro do possível. Estou muito orgulhoso da equipa e de toda a minha equipa técnica. Fizeram um ótimo trabalho ontem e representaram-me da melhor maneira possível", escreveu o técnico.

Os bávaros venceram o Benfica por 4-0, no Estádio da Luz, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.