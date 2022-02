Nagelsmann confirma mais um "caso Alaba" no Bayern

Niklas Sule vai deixar o Bayern no fim da temporada

Treinador do emblema bávaro confirmou uma saída no final da temporada.

O Bayern está prestes a ter mais um "caso Alaba". Quem o confirmou foi o próprio treinador do emblema bávaro, Julian Nagelsmann, esta quinta-feira.

De acordo com o técnico, Niklas Sule, que vê o seu contrato terminar no verão, não irá renovar e, por isso, deixará o campeão alemão no final da temporada.

"Sei as suas razões, mas ficam entre nós. Quando um jogador que joga muito vai embora, perguntas a ti próprio se terás feito algo de errado. Neste caso, penso que fizemos muitas coisas bem", afirmou Nagelsmann em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Leipzig, agendado para as 17h30 de sábado, a contar para a 21.ª jornada da Bundesliga.

Quanto ao futuro do central de 26 anos, permanece uma incógnita. No entanto, os rumores sobre uma possível mudança para o eterno rival Borussia continuam. De acordo com o diário WAZ, o emblema de Dortmund estará interessado em contratar Sule como substituto de Mats Hummels.