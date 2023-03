Nagelsmann chegou às instalações do Bayern e saiu pouco depois: veja

Técnico estará de saída do clube bávaro. Durou minutos a presença nas instalações do clube, que já encara, de acordo com a imprensa alemã, o nome de Thomas Tuchel como substituto

Julian Nagelsmann has arrived at Bayern HQ to receive official communication: he is gonna be sacked. #FCBayern



Nagelsmann"s gonna be on the club"s payroll until 2026 - or until he finds new club.



@linner_nicolas pic.twitter.com/MxlRVzjjNl - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2023

Und hier verlässt #Nagelsmann die Säbener Straße auch schon wieder. #FCBayern pic.twitter.com/vu3ult1Ltx - Nico Linner (@linner_nicolas) March 24, 2023