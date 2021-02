Nadal sobre o contrato multimilionário de Messi: "Não entendo o debate"

Tenista espanhol, natural de Maiorca, como que defendeu o futebolista do Barcelona ao atribuir a responsabilidade ao clube da Catalunha pela incrível remuneração auferida

Rafael Nadal, famigerado tenista espanhol, considerou, esta quarta-feira, que não há motivo para um julgamento em praça pública do atual contrato multimilionário de Leonel Messi, que o tornou no atleta mais bem pago da história do desporto.

"Não entendo o debate sobre o contrato de Leo [Messi]. Não é novidade nenhuma que é um dos melhores jogadores de futebol de toda a história e cobrou ao clube aquilo que ele estava disposto a pagar-lhe. A partir daí, penso que já não pode haver mais debate", começou por afirmar ao jornal Sport.

O tenista, atual número dois do ranking ATP e que, esta quinta-feira, defronta o grego Tsitsipas na ATP Cup, entende que a responsabilidade pela atribuição de tal nível remuneratório do futebolista argentino se deve exclusivamente ao Barcelona.

"O Barcelona achou que o Messi era um justo merecedor de cobrar um valor daqueles e pagaram-lhe. É o Barça quem tem de lidar com as suas finanças e com a sua visão de futuro, seja com Messi ou não", apontou Nadal ao diário desportivo espanhol.

Desde 2017, ano em que Lionel Messi renovou contrato com o Barcelona, o futebolista argentino aufere, segundo o jornal El Mundo, mais de 11,6 milhões de euros por mês, quase 139 milhões de euros por temporada, num total de mais de 555 milhões de euros em quatro épocas.