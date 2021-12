Na Taça Libertadores e treinada por um argentino: conheça a equipa sensação do Brasil

Pela primeira vez na história, o Fortaleza vai jogar a Taça Libertadores, maior competição sul-americana.

Por longos oito anos o Fortaleza esteve imerso na terceira divisão do campeonato brasileiro. Equipa tradicional do nordeste do Brasil, o "leão do pici" havia caído bruscamente nas últimas décadas para o último patamar do futebol nacional. Esteve na série C entre 2009 e 2016. O clube passou por uma imensa reformulação, suficiente para transformar o clube na equipa sensação do Brasileirão 2021.

No últimos anos, o Fortaleza foi campeão da série B do campeonato brasileiro (2018) e da Taça do Nordeste (2019), principal competição regional do país, além dos títulos estaduais (2019, 2020 e 2021). A direção também aumentou o investimento em outras áreas, como centros de formação e de tecnologia.

Após evitar a despromoção em 2020 (16.º classificado), o clube recuperou-se do susto e renovou as esperanças em dias melhor com a contratação de um treinador argentino que acabou por ir além das expectativas - inicialmente, o objetivo era apenas permanecer na elite nacional. Com o desconhecido do futebol brasileiro Juan Pablo Vojvoda, entretanto, a equipa fez a melhor temporada de sempre na sua história.

Chegou à meia-final da Taça do Brasil (eliminado pelo Atlético Mineiro) e acabou esta semana o campeonato brasileiro no quarto posto. Pela primeira vez na história, o Fortaleza apurou-se para a Taça Libertadores, maior competição sul-americana.

Também pela primeira vez, uma equipa da região terminou a campeonato brasileiro entre as quatro melhores equipas - com 58 pontos, só ficou atrás do campeão Atlético Mineiro (81), do Flamengo (71) e do Palmeiras de Abel Ferreira (66).

Vojvoda acumulava antes passagem por equipas de médio porte, caso do Fortaleza, com sucesso. Dirigiu os argentinos Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, além do Unión La Calera, do Chile. Não havia conquistado títulos, mas teve o trabalho reconhecido.

No Fortaleza, sem grandes estrelas, mas ao lado de adeptos fervorosos e bastante numerosos (no último jogo do Brasileirão, na vitória com o Bahia, foram 51.125 espectadores na Arena Castelão), Vojvoda conquistou 25 vitórias, 10 empates e sofreu 15 derrotas. Foram 77 golos marcos e sofreu 56.

"A alegria dos nossos adeptos é a nossa alegria. Estou muito feliz por ter conseguido os nossos objetivos. O clube tem uma união, um sentimento de pertencer à mesma forma de pensar. O Fortaleza é um clube que quer continuar a crescer. Isso é muito importante. Desde o presidente, até qualquer pessoa que trabalhe no Pici. Esse espírito vai para o campo de jogo também", disse Vojvoda no fim da última jornada do Brasileirão.