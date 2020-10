Na ressaca de uma transferência falhada: "Está dececionado com o Barça"

Presidente do Lyon aborda permanência de Depay no clube.

Memphis Depay está no centro de uma das transferências falhadas neste mercado. O internacional holandês esteve muito perto do Barcelona, mas a mudança não se concretizou. Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, abordou o caso ao L'Équipe.

"Fui claro com Memphis desde o início. Vi duas vezes o presidente Bartomeu, que me disse não saber como fazer a transferência. Sei que Koeman o esperava e que Memphis estava disposto a fazer um esforço para sair. Agora está dececionado, não tanto com o Lyon, mas com o Barcelona. Apesar de tudo tentará o possível para ir (para o Barcelona) em janeiro", afirmou o dirigente.

Depay, avançado de 26 anos, está no Lyon desde 2016/17, depois de deixar o Manchester United.