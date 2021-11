"Na Premier League só vejo Manchester City e Chelsea a poderem pagar Haaland"

Erling Haaland, jogador do Borussia Dortmund

Antigo jogador do Liverpool comentou as associações dos clubes ingleses ao avançado norueguês do Borussia Dortmund.

O futuro de Erling Haaland continua a ser tema do mercado de transferências, sendo o avançado norueguês do Borussia Dortmund sucessivamente a apontado a vários gigantes europeus.

John Arne Riise, antigo jogador do Liverpool, falou sobre a possibilidade de o craque chegar à Premier League e até mesmo aos "reds".

"Haaland? Na Premier League, só consigo ver o Manchester City e o Chelsea com capacidade de pagar. A única hipótese que vejo para ele no Liverpool é se o seu salário baixar", afirmou Riise ao talkSPORT.