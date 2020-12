Na pior sequência no Palmeiras, Abel Ferreira procura recuperação

Albel Ferreira conversa com atletas no Palmeiras

Pela primeira vez desde que chegou ao Palmeiras, técnico internacional português Abel Ferreira amarga sequência de dois jogos sem vitória.

Após perder com o Internacional, na última jornada do campeonato brasileiro (2-0) e empatar em casa com o América-MG pela Taça do Brasil (1-1), o Palmeiras tem agora a chance de voltar a vencer. Às 21h15 deste domingo, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 27ª jornada do Brasileirão, o Verdão rcebe o Bragantino.

Abel Ferreira chegou ao Brasil no começo de novembro. Em 11 jogos, nunca ficou tanto tempo sem vencer (no total, são oito vitórias, um empate e duas derrotas).

O trinco Patrick de Paula está recuperado de uma lesão na coxa direita, sofrida contra o Delfín, no dia 2, na Taça dos Libertadores e foi desfalque diante de Santos, Libertad (duas vezes), Bahia, Internacional e América-MG.

Com 41 pontos e ocupando o 6º posto, o Verdão tenta voltar à zona de classificação para a Taça Libertadores de 2021, enquanto divide a atenção com a meia de final da atual edição da competição continental e da Taça do Brasil.

O Bragantino é o 13º, com 31 pontos e luta para se afastar ainda mais da zona de despromoção.