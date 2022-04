Com estes resultados, a Roma, treinada pelo português José Mourinho, é quinta colocada, com 58 pontos, mais dois do que a rival Lázio, sexta,

Na luta pelos lugares europeus, Fiorentina e Atalanta foram surpreendidas em casa na 20.ª jornada da Serie A, diante de Udinese (4-0) e Torino (4-4), respetivamente, e desperdiçaram a oportunidade de ascenderem aos lugares europeus.

Em Florença, no Estádio Artemio Franchi, o conjunto viola foi esmagado pelo emblema de Udine, que, apesar de continuar privado do lesionado Beto, marcou por Pablo Mari (12), Gerard Deulofeu (36), no primeiro tempo, dilatando a vantagem já para lá do minuto 90, por intermédio de Walace (90+1) e Desteny Udogie (90+5).

Em Bérgamo, o duelo entre os locais e o conjunto de Turim foi verdadeiramente eletrizante, com muita incerteza até final.

Antonio Sanabria abriu o ativo, quando decorria o minuto quatro, mas a Atalanta viria a responder e a fazer a reviravolta, aos 18 e 23, por Luis Muriel, de penálti, e Marten de Roon, antes de Sasa Lukic (36) voltar a restabelecer a igualdade, em cima do descanso.

O médio sérvio Lukic (63) viria a bisar para colocar o Torino na frente, abrindo caminho para uma vantagem de dois golos, face ao tento na própria baliza de Remo Freuler (68), que só não teve consequências maiores, porque Mario Pasalic (78) e Muriel (84), novamente da marca do castigo máximo, asseguraram o empate.

Com estes resultados, a Roma, treinada pelo português José Mourinho, é quinta colocada, com 58 pontos, mais dois do que a rival Lázio, sexta, mas com os mesmos pontos da Fiorentina. A Atalanta é oitava, com 55. Já o Torino é 11.º, com 44, à frente da Udinese, que tem 43.