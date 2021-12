Na homenagem a Maradona, o Boca bateu o Barça nos penáltis

Partida marcou o regresso de Dani Alves à competição com os catalães

Os argentinos do Boca Juniors venceram hoje os espanhóis do FC Barcelona no desempate por penáltis, após o 1-1 no final do tempo regulamentar, no jogo de homenagem ao antigo futebolista Diego Maradona, disputado em Riade.

O FC Barcelona adiantou-se no marcador aos 50 minutos, com um golo de Ferran Jutgla, mas o Boca Juniors empatou aos 77, por intermédio de Exequiel Zeballos.

No desempate por penáltis, a equipa argentina foi mais forte e marcou por quatro vezes, contra duas dos espanhóis, e conquistou a primeira Taça Maradona.

O jogo ficou também marcado pela utilização do defesa brasileiro Dani Alves, que cumpriu os primeiros minutos desde que regressou ao FC Barcelona em novembro. O lateral-direito alinhou os 90 minutos e marcou uma das grandes penalidades.

A partida serviu de homenagem a Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, que morreu em 25 novembro de 2020, aos 60 anos.