Membro da seleção transalpina não aguentou os nervos e viu o desempate de costas para a baliza. No final, festejou junto do amigo Mancini o triunfo diante de Inglaterra. Imagens tornam-se virais no dia em que falece um dos mais históricos avançados italianos

Una de las últimas imágenes que tengo de Gianluca Vialli en la cabeza es esta. Wembley. Tanda de penaltis vs Inglaterra. Campeones de Europa.



