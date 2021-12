Na estreia de Rangnick, um golaço de Fred chegou para os três pontos

Manchester United bate Crystal Palace, por 1-0. Tarde marcada pelo triunfo do Tottenham, o terceiro seguido no campeonato

No que toca ao resultado, não podia ter corrido melhor a estreia de Ralf Rangnick no comando técnico do Manchester United. Em casa, os red devils bateram o Crystal Palace, por 1-0, com um golo de Fred a ser decisivo.

Depois de uma primeira parte sem golos, o United, que contou com três portugueses no onze (Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo), chegou ao tento decisivo apenas no minuto 77, com Fred a executar um excelente remate à entrada da área, com o pior pé, o direito.

Nos outros jogos, destaque para o triunfo do Tottenham, o terceiro consecutivo na Premier, por 3-0, diante do Norwich. Lucas, Son e Sánchez marcaram os golos. Leeds e Brentford, por seu turno, empataram a dois golos.