Na estreia de Fábio Carvalho e Darwin, Manchester United goleou Liverpool

Vitória por 4-0, diante dos reds que estrearam internacional sub-21 português no onze e antigo avançado do Benfica a partir do banco

Na estreia das duas equipas na pré temporada de 2022, Liverpool e Manchester United mediram forças e foram os red devils a sorrir, no final, com um resultado, ainda por cima, volumoso: 4-0.

Com Fábio Carvalho no onze, os reds já perdiam por 3-0 à meia hora, após golos de Sancho, Fred e Martial. O internacional sub-21 por Portugal, como outros 10 jogadores de campo, saiu à meia hora.

Na segunda parte, foi o Manchester United a colocar os menos experientes em campo e o Liverpool os presumíveis titulares, como Darwin, que entrou ao minuto 60. Apesar desse contexto, só a nova equipa de Ten Hag marcou, por intermédio de Pellistri.