Na estreia da estátua de Maradona, Nápoles goleou e voltou à liderança isolada

Triunfo claro por 4-0, diante da Lazio. Napolitanos aproveitaram derrota do Milan

O Nápoles venceu hoje em casa a Lazio por 4-0, aproveitando a derrota do AC Milan para assumir o comando isolado da Serie A, no dia em que foi estreada a estátua de Diego Maradona.

Com o internacional português Mário Rui no onze titular, os napolitanos adiantaram-se no marcador logo aos 07 minutos, por intermédio do médio polaco Piotr Zielinski, e o criativo belga Dries Mertens dilatou a vantagem para 3-0 ainda antes da meia hora de jogo, "bisando" aos 10 e 29 minutos.

Depois de ter sido dominada no primeiro tempo, a Lazio continuou sem ideias para contrariar a superioridade dos anfitriões nesta partida da 14.ª jornada da Serie A, e viu o espanhol Fabián Ruiz fechar a contagem aos 85, encerrando em beleza festa dedicada a Maradona, poucos dias depois de se assinalar um ano desde a sua morte.

A estátua de Maradona foi oferecida por Stefano Ceci, amigo do argentino, representando o 'astro' em tamanho natural a correr com uma bola em cima do número 10, e com o mesmo peso com que conquistou o Mundial do México de 1986, 72 quilos.

Ao somar três pontos, neste dia especial que contou, entre outras personalidades do futebol mundial, com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, o Nápoles lidera o campeonato com 35 pontos, mais três do que o AC Milan, que foi surpreendido em casa pelo Sassuolo.