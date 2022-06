Na Argentina revelam aquele que será o próximo desafio de Carlos Tévez

Argentino anunciou o final da carreira no início de junho.

Depois de terminar a carreira de futebolista, Carlos Tévez estará perto de assumir um novo desafio. De acordo com o jornal "Olé", o antigo avançado aceitou a proposta do Rosario Central e irá assumir em breve o comando técnico da equipa do principal escalão do futebol argentino.

Ainda segundo o diário desportivo argentino, Tévez, que anunciou o final da carreira no início de junho, mas que não jogava profissionalmente desde 31 de maio de 2021, assinará um contrato de três anos.

No Rosario Central, Tévez, 38 anos, fará equipa técnica com os seus irmãos. Chapa Retegui, ex-treinador da seleção argentina de hóquei em campo, será o principal auxiliar do antigo avançado.

Prevê-se que Tévez comece a trabalhar no início da próxima semana e que a estreia como treinador ocorra a 24 de junho, contra o Gimnasia y Esgrima, jogo a contar para o campeonato argentino.