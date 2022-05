Na Argentina garantem que futuro de Messi não passa pelo Barcelona, mas por outro clube

Pai do argentino revelou o desejo de voltar a ver o astro com a camisola catalã, mas a imprensa argentina fala que o filho tem outros planos para o futuro.

Com contrato em Paris até 2023, há quem deseje voltar a ver 'La Pulga' em Camp Nou mas, segundo o canal argentino Direct TV, os planos imediatos de Lionel Messi não passam por aí.

Avança a fonte que Messi planeia passar a próxima temporada no PSG enquanto acerta a compra de 35% do Inter Miami, clube detido por David Beckham na MLS, onde ingressaria no verão de 2023, a custo zero.

Dessa forma, o argentino de 34 anos pretende garantir que ainda compete num nível alto o suficiente para conseguir estar na máxima força no Mundial'2022, cumprindo ao mesmo tempo o desejo de rumar ao Estados Unidos na fase final da carreira, que já expressou no passado.

Lionel Messi completou uma época de estreia que ficou aquém da expetativas no PSG, após abandonar o Barcelona no verão do ano passado. Em termos de números, apontou 11 golos e 13 assistências em 33 jogos disputados.