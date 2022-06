Na Argentina dizem que Gabriel Barbosa é outro alvo de Bruno Lage

Avançado brasileiro do Flamengo de novo apontado ao Wolverhampton.

Depois de avançar para negociações por Enzo Fernández, médio do River Plate pretendido pelo Benfica, o Wolverhampton, de Bruno Lage, prepara-se para atacar também Gabriel Barbosa, avançado do Flamengo.

De acordo com a "Tyc Sports", da Argentina, Mathew Hobbs, chefe do departamento de prospeção do Wolverhampton, está em Buenos Aires a negociar a transferência de Enzo Fernández e vai viajar em seguida para o Brasil. O objetivo é convencer o Mengão a abrir mão do avançado, que já esteve na mira do emblema orientado por Bruno Lage em janeiro.

De saída está Ki-Jana Hoever, defesa de 20 anos, cedido por uma época ao PSV, clube que contratou o guardião Walter Benítez, que terminara contrato com o Nice.