Na Alemanha revelam a lista de alvos de Nagelsmann para a próxima época

De acordo com o canal alemão "Sport 1", o jovem técnico do Bayern Munique pediu reforços ao clube e este já trabalha em três posições específicas.

Julian Nagelsmann já fez uma lista dos nomes que quer atacar no próximo mercado de transferências. Apesar de ainda haver muita coisa para decidir na presente época, quer na Bundesliga, onde o Bayern Munique pretende alcançar o décimo título consecutivo de campeão da Alemanha, quer na Liga dos Campeões, onde já assegurou o passaporte para os quartos de final, a verdade é que os bávaros estudam, desde agora, alternativas para reforçar o plantel em 2022/23.

Com a saída de Niklas Sule, que vai representar os rivais do Borussia Dortmund, o Bayern está na busca de um substituto para aquela posição central da defesa. Apesar de contar com Lucas Hernández, Dayot Upamecano e Tanguy Kouassi, Nagelsmann quer adquirir um jogador que saiba liderar a equipa desde trás, orientando os colegas dentro de campo. Nesse sentido, Gleison Bremer, do Torino, Matthias Ginter, do Borussia Mönchengladbach e Antonio Rüdiger, do Chelsea surgem como hipóteses, sendo que o brasileiro leva vantagem sobre os internacionais germânicos.

Outra posição que está carente é a de lateral-direito. Nagelsmann procura alguém com um perfil bastante ofensivo, que apoie a equipa no momento de organização ofensiva, tal como faz Alphonso Davies do lado esquerdo. Assim, e tendo somente Benjamin Pavard para essa função, Ridle Baku, do Wolfsburg, Sergiño Dest, do Barcelona, e Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, são os elementos que cumprem este requisito, uma vez que o gigante da Baviera também não quer investir mais de 20 milhões de euros para reforçar aquele posto.

Por fim, um médio centro. Marc Roca e Corentin Tolisso deixarão o clube e o objetivo passa por contratar um atleta forte fisicamente, com margem de progressão e que consiga competir com Leon Goretzka. Ryan Gravenberch, do Ajax, é o desejo número um.