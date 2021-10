Na Alemanha há quem não tenha dúvidas: "Dembélé é melhor do que Mbappé"

Frase de Serge Gnabry, jogador do Bayern, captada pelo documentário da Amazon Prime

Não tem sido feliz no Barcelona, muito por culpa das lesões, mas há quem o coloque acima daqueles que já estão, até, muito perto do topo. Para Gnabry, entre talentos franceses, Dembélé é superior a Mbappé.

"Dembélé é um atleta extraordinário. É melhor do que Mbappé", afirmou o extremo, durante as filmagens do documentário FC Bayern-Behind the Legend, que será lançado pela Amazon Prime.

Para já, o talento do Barcelona tem vivido uma época complicada. Devido a problemas físicos, Dembélé não joga futebol ao mais alto nível desde 22 de maio.