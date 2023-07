Na Alemanha falam em reunião secreta por Harry Kane

Responsáveis do Bayern ter-se-ão reunido com Daniel Levy, CEO do Tottenham

A novela Harry Kane conhece esta sexta-feira mais um episódio. Pois bem, com o Bayern a apresentar-se como o principal candidato a adquirir os serviços do internacional inglês neste mercado de transferências, o jornal Bild escreve que Jan-Christian Dreesen, CEO do clube bávaro, e Marco Neppe, chefe do departamento de scouting, tiveram uma reunião em Londres com Daniel Levy, presidente do Tottenham, para negociar a transferência do avançado.

O dirigente dos "spurs" não tem dúvidas: se o clube alemão quer o jogador, terá de pagar mais de 100 milhões de euros para o levar de Inglaterra. Porém, ainda de acordo com a mesma fonte, não há grandes avanços na negociação, embora no seio do campeão alemão estejam mais otimistas do que nunca em poder fechar a contratação.

Até ao momento, as indicações são de que o Bayern já terá enviado ao Tottenham uma oferta de cerca de 70 milhões de euros, uma proposta que fica ainda muito aquém das pretensões do Tottenham.