Na Alemanha dizem que o Bayern desistiu de contratar Declan Rice

O preço exigido pelo West Ham terá feito com que os bávaros tenham desistido da contratação do médio inglês, cuja saída já foi confirmada pelo presidente dos hammers, aquando da conquista da Conference League.

Com apenas mais um ano de contrato no West Ham, que ajudou a conquistar a Conference League na presente época, Declan Rice tem vindo a ser associado ao Bayern e Arsenal, mas segundo a Sky Sports alemã, os bávaros desistiram da sua contratação.

A saída do médio defensivo inglês, de 24 anos, já foi confirmada por David Sullivan, presidente dos hammers, aquando da conquista do título europeu, sendo que a referida fonte explica que o preço exigido pelos londrinos terá sido a razão da desistência do campeão alemão.

Formado no West Ham, Rice registou cinco golos e três assistências em 50 jogos disputados em 2022/23, estando avaliado em 80 milhões de euros pelo portal "Transfermarkt".