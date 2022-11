Na Alemanha dizem que Félix não interessa ao United e que há um alvo para o lugar de Ronaldo

De acordo com a Sky Sports alemã, João Félix e Vlahovic não interessa ao Manchester United. Choupo-Moting estará a ser visto como possível substituto de Ronaldo em janeiro.

O mercado de janeiro prometer dar que falar no Manchester United. O jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports alemã, afiança que Cristiano Ronaldo deve deixar o clube depois do Mundial'2022 e que o substituto está a ser analisado. Choupo-Moting, avançado do Bayern, será um dos alvos preferenciais.

Em sentido oposto, João Félix e Vlahovic, já várias vezes associados aos red devils, não estarão entre as opções para a equipa de Ten Hag.

Relativamente a Ronaldo, Florian Plettenberg insiste que um regresso ao Sporting "deverá ser uma opção".