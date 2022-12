Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Chegada de Ramy Bensebaini abriria portas à saída do internacional português, que termina contrato em junho.

O Borussia Dortmund terá chegado a acordo para a contratação do argelino Ramy Bensebaini, como jogador livre no final da presente temporada, de acordo com a Sky Sport Alemanha.

A contratação do ainda jogador do Borussia Monchengladbach abriria as portas à saída de Raphael Guerreiro, que também termina contrato em junho e ainda não renovou.

Recorde-se que o lateral esquerdo português se encontra a disputar o Mundial'2022 no Catar.