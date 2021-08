Na Alemanha até revelam valores: Chelsea recusou um craque antes de Lukaku

De acordo com o jornal alemão "Bild", Lewandowski foi oferecido ao Chelsea por 80 milhões de euros.

O Chelsea confirmou esta semana a contratação de Lukaku. O avançado belga custou 115 milhões de euros pagos pelos londrinos ao Inter. Os blues, no entanto, poderiam ter pago menos por outro astro do futebol mundial.

De acordo com o jornal aleãmo "Bild", Lewandowski foi oferecido ao Chelsea por 80 milhões de euros. No entanto, o avançado do Bayern não interessou ao emblema inglês, que queria inicialmente Haaland, do Borussia, e acabou por contratar Lukaku.

O "Bild" revelou que o agente ofereceu Lewandowski ao Chelsea, mas o clube inglês recusou "gentilmente" a oferta. A idade, os 28 anos do ex-atacante do Inter ante os 32 do polaco, terá sido o motivo.