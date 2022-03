Mykolenko dirige-se a capitão da Rússia: "Enquanto ficas calado, seu c..."

Internacional ucraniano insurgiu-se contra o capitão da seleção russa, Artem Dzyuba.

Vitaliy Mykolenko, jogador ucraniano do Everton, recorreu às redes sociais para se dirigir diretamente a Artem Dzyuba, capitão da seleção russa e jogador do Zenit, criticando o facto de se manter em silêncio com toda a situação que vai afetando os dois países e o mundo. De recordar que a Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

"Enquanto ficas calado, seu c..., juntamente com os teus colegas de merda, cidadãos inocentes estão a ser assassinados", começou por escrever nas histórias da sua conta no Instagram.

"Vais ficar preso na tua masmorra para o resto da tua vida e, mais importante de tudo, até ao fim da vida dos teus filhos. E estou feliz por isso", concluiu.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.