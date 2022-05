Mumin, do Vitória de Guimarães, e Issahaku, do Sporting, chamados à seleção do Gana

Os dois jogadores que atuam em Portugal fazem parte de uma longa lista de 33 jogadores chamados para os duelos com Madagáscar, a um de junho, e na República Centro-Africana, a cinco. Ambos os encontros são a contar para o grupo E, que também inclui Angola

O defesa Abdul Mumin, do Vitória de Guimarães, e o avançado Issahaku, do Sporting, foram convocados para a seleção do Gana, para a estreia no apuramento da Taça das Nações Africanas de futebol, anunciou hoje a federação local.

Os dois jogadores que atuam em Portugal fazem parte de uma longa lista de 33 jogadores chamados para os duelos com Madagáscar, a um de junho, e na República Centro-Africana, a cinco. Ambos os encontros são a contar para o grupo E, que também inclui Angola.

Abdul Mumin, central de 23 anos, completou a segunda temporada com a camisola do Vitória de Guimarães, enquanto Issahaku, de 18, faz ainda parte dos escalões de formação do Sporting.

Entre 10 e 14 de junho, o Gana vai participar num torneio particular no Japão com a seleção nipónica, o Chile e a Tunísia.

O Gana é adversário de Portugal no Grupo H do Mundial'2022, que vai decorrer em novembro e dezembro no Catar. Coreia do Sul, de Paulo Bento, e Uruguai completam o agrupamento.