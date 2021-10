Mundo do desporto aplaude gesto de Cavallo, primeiro futebolista a assumir homossexualidade

Várias personalidades vieram a público manifestar o seu apreço pela atitude de Josh Cavallo

Josh Cavallo fez história na manhã desta quarta-feira, ao tornar-se no primeiro futebolista profissional no ativo a assumir a homossexualidade. O gesto foi aplaudido por várias figuras do futebol.

Gerard Piqué, figura do Barcelona, recorreu às suas redes sociais para deixar uma mensagem especial para o atleta do Adelaide United.

"Olá Josh Cavallo, não tenho o prazer de te conhecer pessoalmente, mas quero agradecer-te pelo passo que deste. O mundo do futebol está atrasado e tu estás a ajudar-nos a levá-lo mais para a frente", escreveu o internacional espanhol.

Também Griezmann, jogador do Atlético de Madrid, deixou o seu apreço para com o gesto e a coragem de Cavallo.

"Orgulhoso de Joshua Cavallo", escreveu o francês na sua conta de Twitter.

O Liverpool também deixou uma mensagem nas suas redes sociais, garantindo que o jogador não estava sozinho na luta por um mundo mais tolerante: "You'll Never Walk Alone".

Proud of you @JoshuaCavallo for your strength and bravery.



You'll Never Walk Alone ❤️ #RedTogether https://t.co/1zOmGBnCRf - Liverpool FC (@LFC) October 27, 2021