Mundo Deportivo adianta que há dois clubes espanhóis interessados em Diego Costa

Diego Costa deixou o Atlético de Madrid e rumou ao Atlético Mineiro, onde conquistou o campeonato, a Taça do Brasil e a Taça do Mineiro.

Depois de uma saída algo atribulada do Atlético de Madrid, Diego Costa voltou a ter um papel de relevo, rumando ao Brasil para representar o Atlético Mineiro. O avançado, de 33 anos, fez 19 jogos e marcou cinco golos.

No Galo, conquistou o Brasileirão, a Taça do Brasil e a Taça Mineiro nesta temporada. E fruto desse sucesso há dois clubes espanhóis interessados no jogador, avança o Mundo Deportivo. O Cádiz e o Elche sonham com o brasileiro naturalizado espanhol, mas não deverá ser fácil convencer o jogador, até porque tem contrato com o Atlético Mineiro.

Em Portugal, Diego Costa representou o Braga e o Penafiel.