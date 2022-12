Mundial'2026 revolucionário: fase de grupos poderá ser decidida nos penáltis

México, Estados Unidos e Canadá serão os três países anfitriões do torneio, que poderá trazer uma data de novidades.

Concluído o Mundial'2022, o jornal AS já vira atenções para a próxima edição do torneio, em 2026, que será a primeira acolhida por três países anfitriões (México, Estados Unidos e Canadá) e promete ser um dos mais revolucionários de sempre.

De acordo com os espanhóis, sempre que um jogo da fase de grupos desse Mundial terminar empatado, irá acontecer um desempate por grandes penalidades, com a equipa vencedora a ganhar um ponto extra na classificação e que será usado como critério de desempate ao fim dessa fase da competição.

De resto, em vez das habituais 32 seleções participantes, a fase final desse Campeonato do Mundo vai ter 48, o que vai naturalmente irá aumentar o número de jogos, com as previsões a apontarem que passarão de 64 para 104 partidas. Também o número de dias com jogos deverá aumentar, passando de 29 para 35 dias.

O formato do torneio ainda não está definido, mas a mesma fonte avança duas hipóteses em cima da mesa: ou 48 seleções serão divididas em 16 grupos de três - passam os dois primeiros classificados - ou em 12 grupos de quatro - passam os dois primeiros colocados e ainda os oito melhores terceiros.

O Campeonato do Mundo de 2026 terá lugar entre 9 de junho e 18 de julho de 2026.