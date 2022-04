Mundial'2022 vai começar com um Catar-Equador

Partida inaugural da grande festa do futebol mundial marcada para 21 de novembro, em Doha

Já estão definidos todos os grupos do Mundial do Catar e já é conhecido o jogo de abertura da competição. A equipa da casa, o Catar, medirá forças com o Equador.

A partida está marcada para 21 de novembro, em Doha, e o apito inicial será dado às 13h00 locais (10h00 em Lisboa).

Senegal e Países Baixos são as outras duas equipas do grupo inaugural do Campeonato do Mundo.