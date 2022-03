Mundial'2022: Uruguai e Equador qualificam-se, Uribe e Díaz marcam na vitória da Colômbia

Colômbia, Chile e Peru vão lutar pelo quinto lugar, de acesso ao play-off, na última jornada.

O futebolista Darwin Núñez esteve quinta-feira na origem do golo do triunfo (1-0) perante o Peru e do apuramento do Uruguai para o Mundial'2022, difícil para a Colômbia, apesar do 3-0 à Bolívia, com tento de Uribe.

Aos 42 minutos, o avançado benfiquista, melhor marcador da I Liga (20 golos), centrou da esquerda, Giménez rematou à barra e, na recarga, De Arrascaeta, comandado por Paulo Sousa no Flamengo, o tento da vitória do conjunto celeste.

Em Montevideu, o jogo acabou com polémica, já que, nos descontos, o guarda-redes uruguaio Sergio Rochet terá entrado com bola para dentro da baliza. O árbitro e o VAR nada detetaram e a equipa de Diego Alonso pôde festejar.

Na equipa da casa, Darwin foi titular, sendo substituído aos 67 minutos por Cavani, enquanto os "leões" Coates e Ugarte foram suplentes não utilizados.

Com a vitória face aos peruanos, o Uruguai, carrasco de Portugal nos oitavos de final da edição de 2018, assegurou uma 14.ª presença no Mundial, prova que venceu em 1930 e 1950.

A 17.ª e penúltima ronda da zona sul-americana selou também a qualificação do Equador, que está no Catar mesmo depois de perder por 3-1 no Paraguai.

Robert Morales, aos nove minutos, Piero Hincapie, aos 45+6, na própria baliza, e Miguel Almirón, aos 54, faturaram para os paraguaios, enquanto Jordy Caicedo marcou de penálti, aos 85, o tento de honra dos equatorianos.

Apesar do desaire, o conjunto do argentino Gustavo Alfaro está pela quarta vez no Mundial, no qual também vão estar, em representação da América do Sul, o Brasil e a Argentina, há muito com presença garantida no Qatar.

Na 17.ª ronda, os canarinhos somaram o 13.º triunfo - mais três empates -, em 16 jogos, ao golearem em casa o Chile por 4-0, com golos de Neymar, aos 44 minutos, de penálti, Vinícius Júnior, aos 45+1, Philippe Coutinho, aos 72, também de grande penalidade, e Richarlison, aos 90+1.

Apesar do desaire, o Chile ainda vai para a 18.ª e última jornada com possibilidades de chegar ao quinto lugar, de acesso a um play-off intercontinental com quinto classificado da zona asiática (Austrália, Emirados Árabes Unidos, Iraque ou Líbano).

A vantagem é, porém do Peru, que tem 21 pontos e recebe na última ronda o Paraguai, sendo que a Colômbia (20) também está mais bem posicionada do que os chilenos (19).

Na quinta-feira, os colombianos mantiveram-se na corrida com o ex-portista Luis Díaz em destaque, ao marcar o primeiro golo, aos 39 minutos, e fazer a assistência para o segundo, apontado por Miguel Borja, aos 72.

Em períodos de descontos, mais precisamente aos 90 minutos, o médio portista Uribe fechou a contagem, depois de uma livre do ex-portista Quintero e um primeiro remate à barra.

A ronda 17 fecha hoje, com a receção da Argentina à Venezuela, num embate marcado para Buenos Aires.