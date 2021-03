Mundial'2022: Turquia surpreende Países Baixos no início da qualificação europeia

A Turquia venceu na receção aos Países Baixos, em jogo da primeira jornada do grupo G da qualificação europeia.

A Turquia venceu esta quarta-feira surpreendentemente por 4-2 na receção aos Países Baixos, em jogo da primeira jornada do grupo G da qualificação europeia para o Mundial'2022, dando início à corrida na Europa.

Um hat-trick de Burak Yilmaz decidiu a partida para os turcos, que entraram com o pé direito no jogo, abrindo o marcador logo aos 15 minutos, pelo seu capitão, com um remate de fora da área que ainda desviou no defesa De Ligt.

O avançado bisou aos 34 minutos, de penálti, e, no regresso dos balneários, aos 46, foi Çalhanoglu a aumentar a vantagem, antes da reação do onze de Frank de Boer, com tentos de "rajada" dos substitutos Klaassen e De Jong, aos 75 e 76, respetivamente.

Aos 81 minutos, o avançado do Lille completou o hat-trick e decidiu a contenda, com Depay ainda a falhar, aos 90+5 minutos, um penálti, detido por Ugurcan Çakir, outra das figuras do jogo.

A Turquia é, assim, líder provisória da poule G, que hoje tem mais dois jogos agendados, o Letónia-Montenegro e o Gibraltar-Noruega.

No arranque do Grupo A, Portugal recebe o Azerbaijão, num embate que se vai realizar em Turim, na Itália.